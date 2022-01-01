تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 1645 بارون مخدرات وحجز 614 قنطار زطلة سنة 2021

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، عديد العمليات النوعية خلال سنة 2021، مكنت من تحييد 23 إرهابيا، وتوقيف 1645 بارون مخدرات وحجز 614 قنطار من الكيف المعالج.

وحسب الحصيلة العملياتية السنوية للجيش الوطني الشعبي

“من 2 جانفي 2021 وإلى غاية 31 ديسمبر 2021″، فقد تم تحييد 23 إرهابيا. حيث تم القضاء على 9 إرهابيين، فيما استسلم 6 آخرين، وتم توقيف 8 إرهابيين، و222 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

كما تم تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح تنظيم “رشاد” بوهران تتكون من 9 أشخاص. وتتكون هذه الخلية الإرهابية من منتمين للحركة الإرهابية MAK. متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن.

كما تم خلال نفس الفترة، كشف وتدمير 52 مخبئ للإرهاب، و39 هاتف نقال مجهز بقنابل تقليدية الصنع، وورشة لإعداد الأسلحة والمتفجرات. بالإضافة إلى 97 قنبلة تقليدية الصنع، وحزام ناسف.

وتم خلال هذه العمليات، استرجاع الأسلحة التالية: منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “ستريلا 2M” 01، ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر 01. و37 كلاشنيكوف، و507 بندقية من مختلف الأصناف، و29 مسدس آلي.

وكذا 5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات “ستريلا 2M”، و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم 05.

كما تم استرجاع 27 قذيفة من مختلف الأصناف منها 15 قذيفة هاون من مختلف العيارات، و4 قذائف RPG-7 4، و6 قذائف RPG- 2. وصاروخ من نوع “ستريلا2 “M، وقذيفة FLG.

فيما تم خلال نفس الفترة، استرجاع 335378 طلقة، و57 مخزن ذخيرة، و4 حشوات دافعة، و408 مفجر، و359.5 كلغ مواد متفجرة.

بالإضافة إلى 440000 خرطوشات فارغة خاصة ببنادق الصيد، و35 أشرطة ذخيرة، و2 ماسورات لبنادق صيد. وكذا 1952 مواد مسيلة للدموع “أنابيب وقنابل”.

مكافحة الإتجار بالمخدرات

وفيما يخص مكافحة الإتجار بالمخدرات، فقد تم سنة 2021، توقيف 1645 تاجر مخدرات، وحجز 614 قنطار من الطيف المعالج. و500.4 كغ

كوكايين، و3140095 قرص مهلوس.

حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة

وفيما يخص حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، فقد تم توقيف 11460 شخص، وحجز 1214 طن من المواد الغذائية، و1107361 لتر وقود. و5275 مطارق ضغط، و8814 مولد كهربائي، و187 جهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى حجز 1161704 كلغ من خليط الذهب والحجارة، و7128 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

وكذا 127.22 طن نحاس، و18 قطعة أثرية، و457850 مشروبات، و4936 جهاز اتصال، و1068 عربة، و3898331 وحدة من الألعاب النارية.

كما تم حجز 439418 وحدة تبغ، و1247.16 قنطار تبغ، و637781 علب التبغ والسجائر. و48000 وحدة مواد صيدلانية، و5000 أورو، و4 نظارات ميدان.

كما تم تفكيك شبكات إجرامية، منها شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص، بحوزتهم 4 ملايير و 108.5 مليون سنتيم. منها 3 ملايير و 93 مليون سنتيم مزورة، حاولوا إدخالها وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.

وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد تم سنة 2021، إحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 6426 شخصا. كما تم توقيف 5839

مهاجرا غير شرعيي من جنسيات مختلفة.

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