تحييد 30 إرهابي.. حجز أكثر من مليون قرص مهلوس و176 قنطار من الكيف

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2024. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت قواتنا المسلحة من تحييد 30 إرهابي وتوقيف 223 عنصر دعم. وكشف وتدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية. مع إسترجاع 26 قطعة سلاح ناري و 23 قنبلة تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. حيث تم توقيف 1432 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 176 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز (129) كغ من مادة الكوكايين و11726988 قرص مهلوس.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف 6026 شخص وضبط 860 مركبة و2164 مطرقة ضغط و 3587 مولد كهربائي و 156 جهاز كشف عن المعادن و 86 طن من خليط الذهب والحجارة. كما تم حجز 360 بندقية صيد و 1096027 لتر من الوقود و 104 طن من مادة التبغ، بالإضافة إلى 2307 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 13573 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.