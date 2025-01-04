تحييد 51 إرهابيا وحجز 36 طن كيف و25 مليون قرص مهلوس في 2024

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال سنة 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت القوات المسلحة من تحييد 51 إرهابي وتوقيف 457 عنصر دعم.

كما تم كشف وتدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 97 قطعة سلاح ناري و48 قنبلة من مختلف الأصناف. بالإضافة إلى كميات من الذخيرة من مختلف العيارات.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

حيث تم توقيف 2621 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 36 طن من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 631 كغ من مادة الكوكايين و25 مليون قرص مهلوس.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف 13722 شخص وحجز 681 سلاح ناري و1624 مركبة.

كما تم ضبط 5090 مطرقة ضغط و8204 مولد كهربائي و220 جهاز كشف عن المعادن ومليوني لتر من الوقود. و193 طن من مادة التبغ.

بالإضافة إلى 4322 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 29587 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.