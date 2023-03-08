أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية فرضته التحولات. التي تعرفها البلاد بهدف تكريس دولة القانون.

وأوضح بوغالي، عقب مصادقة نواب المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين، أن “الجزائر اليوم قطعت شوطا معتبرا في طريق تحيين ترسانتنا القانونية”. و”التشريعية الذي فرضته المستجدات التي طرأت وتطرأ على بلادنا نتيجة التحول الذي تعيشه بهدف تكريس دولة القانون”.

كما اعتبر رئيس المجلس أن مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي “يدخل في إطار تكريس الحماية القانونية لحقوق الإنسان”. و”التكفل بالحقوق والحريات الجماعية والحق في العمل النقابي الذي يهدف أساسا إلى تعميق الفعل الديمقراطي وفق الاتفاقيات المعمول بها في العالم”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة الذي حظي هو الآخر بمصادقة المجلس فقد أوضح بوغالي أنه “يدخل ضمن تعزيز البناء المؤسساتي”. “ضمانا للسير الحسن للمؤسسات واضطلاعها بالدور المنوط بها”.

أما المصادقة على تقرير المشروع المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020. فيندرج هو الآخر في إطار “حق البرلمان في الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة”، يضيف رئيس المجلس.

وعلى صعيد آخر، استنكر بوغالي “محاولات نظام المخزن، كعادته، التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية”. و”هذا في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي”. و”القاري والدولي لاستتباب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل”.

كما أكد رئيس المجلس أن “الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم”. مبرزا أنه “حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع”. “فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا، فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهضا”.

وثمن بالمناسبة “التجند المتسمر لعناصر الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية للدفاع عن حدودنا وبسط السكينة”. و”الطمأنينة في ربوع البلاد”.

لمواجهة تحديات المنطقة العربية.. بوغالي يدعو لترتيب الأولويات بواقعية

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالعاصمة بغداد، أن البلدان العربية تتطلع إلى نظام دولي أكثر عدالة. بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين، نظام يكون لها فيه وزن معتبر، وأضاف بأن هذا الأمر ممكن التحقيق. لاسيما إذا وظفت الثروات وتوحدت الكلمة.

كما اعتبر رئيس المجلس، خلال تدخله بالمؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، أن هذا الاجتماع يجب أن يكون فرصة لتركيز الجهود. والطاقات على الأهداف الإستراتيجية التي تفرضها تطلعات الشعوب العربية. لاسيما في ظل التقلبات والأحداث المتسارعة التي يمر بها العالم.