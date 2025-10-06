تحيين قائمة التحاليل الطبية لتعويضها من قبل الضمان الاجتماعي

طالبت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، بضرورة تحيين قائمة التحاليل الطبية من أجل تعويضها من قبل الضمان الاجتماعي و العمل بها.

وقال الدكتور علي بن جامع رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، إنّ 70 بالمائة من التحاليل الطبية تقوم بها المخابر الخاصة. في حين النسبة المتبقية تكون بالاشتراك مع القطاع العمومي، مضيفا أن قائمة التحاليل الطبية لم يتم تحيينها منذ سنة 1987 وما يدفعه المريض 12 ضعفا ما يعوضه الضمان الاجتماعي .

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه لا بد من تحيين قائمة التحاليل الطبية لأن الأمراض النادرة تم رفعها إلى 109 أمراض بعد نشرها في المرسوم التنفيذي ويتم تشخيصها بشكل عادي في المخابر الخاصة.

من جهته قال عقون عادل نائب رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، أنه تم تقديم لائحة لمختلف المطالب من أجل تحيين قائمة التحاليل الطبية ووضع تسعيرة موحدة. بالإضافة كذلك إلى التقليص من التحاليل التي ترسل إلى الخارج وتكون بأثمان باهضة.