تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والإعلان عنها قريبا !!

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم الإعلان قريبا على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا فور الانتهاء من عملية التحيين.

وأبرز جلاب “أن هناك فريق يعمل حاليا على تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا، والتي سيعلن عنها قريبا”.

وقال الوزير على هامش زيارته لصالون الإنتاج الوطني بوهران، “أن المتعاملين الاقتصاديين لهم الدعم الكامل من قبل وزارة التجارة”.

وذلك بهدف حماية المنتوج الوطني.

وأضاف وزير التجارة، بخصوص صندوق دعم الصادرات،” أنه لا يوجد مشكل في الموارد المالية، وإنما في الفعالية”.

مؤكدا “أن دائرته الوزارية فتحت هذا الملف، لمراجعة كل الأدوات ليكون أكثر فعالية في مجال دعم المصدرين”.