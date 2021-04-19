تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة لقطاع الاستيراد لإعادة البيع على الحالة

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري جميع المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، عن إعادة تنظيم مدونة النشاطات.

وأوضح بيان المركز، التحيين تم من خلال إعادة تنظيم المجموعات والمجموعات الفرعية مع إدراج نشاطات جديدة.

وجاء بالبيان، أن ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها يكون بمستخرجات سجلات تجارية.

وتحمل السجلات،رموز أنشطة متجانسة أي تنتمي لمجموعة فرعية واحدة،من مجموع نشاطات الاستيراد المدرجة بمدونة الأنشطة الجديدة الخاضعة للتسجيل بالسجل التجاري.

وتجدر الإشارة –يضيف البيان- إلى أن مدونة النشاطات الاقتصادية الجديدة الخاصة بقطاع الاستيراد لإعادة البيع على الحالة متوفرة في “سجل.كوم”.

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