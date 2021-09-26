تحيين مدونة النشاطات الخاصة باستيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن تحيين مدونة الانشطة الاقتصادية المدرجة في نشاط استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها. حيث تم توسيع عدد رموز النشاطات من 227 إلى 273، داعية كافة المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لهذا النشاط للامتثال للتنظيم الجديد.

وأوضحت وزارة التجارة، تم إدراج مجموعتين فرعيتين جديدتين، أدت لتوسيع عدد رموز النشاطات من 227 إلى 273 في ميادين مختلفة. لاسيما قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الري، البناء و الاشغال العمومية، الصحة و الصناعة الصيدلانية.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين المعنيين للامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021 المعدل. الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، قبل 31 أكتوبر كآخر أجل. وأكدت وزارة التجارة، أن مصالحها والمصالح المركزية والمحلية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة تبقى تحت تصرف كل المتعاملين.

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