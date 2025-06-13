تحيين نصف مليون بطاقة “الشفاء” بالصيدليات

كشفت مديرية العصرنة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه تم إلى غاية الآن، تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة “الشفاء” على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المديرية، أنه “تم تحيين 613 ألف بطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة.

وتسير هذه العملية التي كان قد تم إطلاقها قبل عشرين يوما، بـ”سلاسة” و”دون تسجيل أي خلل. علما أن هذه الخدمة متاحة على مستوى ”أكثر من 12000 صيدلية متعاقدة” على المستوى الوطني.

يذكر أن هذا التحيين هو خدمة جديدة تفعل عبر تطبيق “Chifa Officine” المتواجد على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

ويأتي استحداث هذا الإجراء في إطار عصرنة الخدمة العمومية، كما يترجم التزام قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمساعي تعزيز الرقمنة. لاسيما تلك المتعلقة بعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبفضل هذه الخدمة التي تم إطلاقها بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواصـ، لم يعد المؤمن له اجتماعيا ملزما بالتنقل إلى مراكز الدفع التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. حيث أضحى بإمكانه التوجه إلى إحدى الصيدليات المتعاقدة لتحيين بطاقته واستلام الأدوية الخاصة به.

كما تسمح هذه الخدمة بتقليص آجال المعالجة، لاسيما عند صرف الأدوية، وعلى وجه أخص في الحالات الطارئة.