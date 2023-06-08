أعلن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، عن تخرج أول دفعة لطلبة الماستر مهني في تخصص النقديات وأمن الأنظمة المعلوماتية.

وفي بيان له أوضح المعهد، أن هذه الدفعة المكونة من 30 إطار، استفادت من تكوين متخصص خلال سنتين في تخصص النقديات في جوانبه النظرية والتطبيقية، مشيرا إلى أن الطلبة سيناقشون مذكرات تخرجهم يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، يهدف من خلال برمجة هذا التكوين الى تطوير أداء عمال البنوك في مجال النقديات. وذلك من أجل اقتراح خدمات ومنتجات بنكية عصرية وابتكارية لصالح المواطن، من أجل تحقيق مبدأ الشمول المالي.

كما أوضح المصدر، أن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا قام وبمعية البنوك العمومية وتجمع النقد الالي بالعمل والتنسيق معا. وبدعم من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين في مدينة كان الفرنسية من أجل التحضير لهذا البرنامج التكويني. الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر من حيث مجال التخصص والجودة في مجال التكوين. موضحا أن اختيار المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بالمدينة تم لكونها من أفضل المدارس في التكوين في تخصص النقديات”.

يذكر أن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، تمكن من تكوين إطارات عدة بنوك وطنية في هذا التخصص الجديد على غرار البنك الخارجي الجزائري. البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الوطني، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، بنك الفلاحة والتنمية الريفية. بالإضافة إلى بنك التنمية المحلية، سوسيتي جينرال-الجزائر، سلام بنك و بريد الجزائر.

ويعد المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا من أكبر المعاهد التكوينية بالجزائر التي تقوم بتكوين عمال البنوك. في عدة تخصصات مالية من أجل السماح لهم بمسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في المجال المالي والمصرفي بتقديم أحسن الخدمات.

حيث سيقوم المعهد ببرمجة عدة دورات تكونية أخرى مستقبلا في نفس التخصص.