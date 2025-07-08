تخرج أوّل دفعة على المستوى الوطني تخصص ماستر إدارة عامة ورقمنة الموارد البشرية بباتنة

إحتضن صبيحة اليوم قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1. حفل تخرج أول دفعة ماستر إدارة عامة ورقمنة الموارد البشرية المتكونة من 26 طالبا.

الطلبة تلقوا تكوينا على مدار 4 سداسيات في هذا التخصص الحيوي الذي جاء ضمن مساعي الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية من أجل رقمنة قطاع الإدارة. والذي حظيت جامعة باتنة شرف إحتضانه لأول مرة برئاسة البروفيسور مسعود شوية.

حفل التخرج حضره عميد الكلية الدكتور عبد الوهاب مخلوفي، ورئيس الجنة العلمية للتخصص البروفيسور صالح زياني، حيث تخلل الحفل تكريم الطلبة و الاساتذة المشرفين على التكوين والطاقم الاداري. هذا وقد سميت الدفعة المتخرجة باسم البروفيسور المرحوم الأستاذ في قسم العلوم السياسية مرابط رابح.

جدير بالذكر أن معظم الطلبة المتخرجين هم إطارات من مختلف الإدارات والقطاعات والمؤسسات العمومية. ما سينعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي داخل مؤسساتهم خاصة في مجال الرقمنة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور