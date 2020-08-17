تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور الشهيد “لواج محمد” المدعو “الرائد فراج” بتلمسان

تخرجت اليوم الإثنين الدفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور الشهيد “لواج محمد” المدعو “الرائد فراج” بتلمسان والتي تحمل اسم الشهيد “مشرنن محمد”.

مراسيم التخرج أشرف عليها اللواء حاج لعروسي جمال قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة وبحضور السلطات العسكرية.

كما حضر حفلة التخرج أساتذة وإطارات المدرسة إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية.

وشملت الدفعات:

الدفعة 57 لدورة الإتقان.

الدفعة 25 لدورة التطبيق.

الدفعة 33 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة ثانية.

الدفعة 02 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية “اختصاص مكونين”.

الدفعة 66 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى.

الدفعة 12 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى “اختصاص تكوين المكونين”.

الدفعة 37 لدورة الشهادة العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.