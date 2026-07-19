أشرف الأمين العام لوزارة الصحة محمد طالحي، على مراسم تخرج الدفعة الثانية عشرة لشبه الطبيين والدفعة العاشرة للقابلات. الذي احتضنه المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بحجوط، ولاية تيبازة.

واستهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الأطفال ضحايا الحريق الأليم الذي شهدته مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية. مع الدعاء بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد وزير الصحة في كلمة له قرأها عنه الأمين العام، أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ سياستها الرامية إلى تدعيم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية المؤهلة. انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإستثمار في الكفاءات يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية عصرية وفعّالة. مشيرا إلى أن سنة 2026 عرفت تخرج أكثر من 11 ألف إطار في مختلف تخصصات شبه الطبي وتكوين القابلات. إلى جانب إلتحاق أكثر من 12.200 طالب بمؤسسات التكوين. بما يعكس الديناميكية التي يشهدها القطاع وحرص الدولة على ضمان التغطية بالموارد البشرية الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي ختام الكلمة، وجّه الوزير رسالة إلى الخريجين دعاهم فيها إلى التحلي بأخلاقيات المهنة. بالإضافة كذلك إلى الالتزام بالتكوين المستمر، والعمل بروح الفريق، واحترام المريض. مؤكّدًا أن مسؤوليتهم الإنسانية والمهنية تقتضي الإخلاص والتفاني في خدمة المواطن والوطن.

كما اختتمت مراسم هذا التخرج ،بتكريم المتفوقين عكست الإعتزاز بهذه الكفاءات الجديدة التي ستعزز مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن.

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