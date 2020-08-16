أشرف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة، اليوم، على مراسم تخرج الدفعة الـ 60 لأعوان الشرطة القضائية، بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف.

وحملت هذه الدفعة التي تلّقت تكوينا لمدة سنتين اسم الشهيد “لعبيدي رابح”، حيث تلقت تكوينا بدنيا وعسكريا ومهنيا متوازنا ومتكاملا، بالتوازي مع التكوين التخصصي الذي يشمل الجانبين النظري والتطبيقي.

وشملت الدفعات المتخرجة دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة “02” إدارة؛ دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة “01” إدارة؛ دفعة الشهادة العسكرية المهنية رقم “02” إدارة؛ دفعة ضباط الشرطة القضائية.

وفي اختتمت مراسم حفل التخرج بتكريم عائلة الشهيد.