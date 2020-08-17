تخرج الدفعة الـ33 لضباط وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية

أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، اليوم الإثنين، على حفل تخرج الدفعة الـ33 لضباط وطلبة مختلف التخصصات الطبية، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.

وحضر الحفل المقام بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قضي بكير بعين النعجة في العاصمة، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول، واطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

وحملت هذه الدفعة، إسم شهيد الثورة التحريرية المجيدة “عابد طيب أحمد” المدعو “سي عابد”.

وتشمل الممارسين الأخصائيين في العلوم الطبية الحائزين على شهادة دراسات طبية متخصصة، وكذا الطلبة الضباط العاملين الحائزين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.

واستهل الحفل بتفتيش الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني للتشكيلات العسكرية التي أدت له التحية.

ليلقي بعدها قائد المدرسة العميد محمد محسن صحراوي كلمة تعرض فيها الى المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية والمناهج والوسائل البيداغوجية التي وفرتها القيادة العليا للجيش لفائدة المتربصين.

مشيرا إلى أنه تم تلقين هذه المعارف، من طرف مدربين مؤهلين وأساتذة أكفاء.

وهو ما سيمكن الطلبة المتخرجين، من أداء مهامهم النبيلة بكل احترافية.

ودعا ذات المتحدث، الطلبة، إلى بذل أقصى الجهود واعطاء المثل في العمل الميداني للدفاع عن أمن الوطن وسيادته واستقراره.

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين في هذه الدفعة.

واختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد التي حملت هذه الدفعة اسمه وكذا تكريم الأساتذة والطلبة المتفوقين.