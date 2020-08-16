تخرج الدفعة الـ47 من الضباط المهندسين بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري

أشرف قائد الناحية العسكرية الاولى، اللواء سيدان علي، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 47 للضباط المهندسين والدفعة الـ 5 من شهادة التكوين التكميلي للماستر بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات “الشهيد عبد الرحمن طالب” ببرج البحري.

وتضم الدفعات المتخرجة الدفعة الـ 47 من الضباط المهندسين 253 طالبا، منهم 07 طلبة من جمهورية الكاميرون والدفعة الـ 5 من التكوين التكويني ماستر 71 ضابطا متربصا، وهم تابعين لمختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي في تخصصات هندسة الكهرباء والميكانيك والكيمياء والاعلام الالي.

من جهته قال قائد المدرسة، العميد سعال محمد، أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينات علمية وعسكرية نظرية وتطبيقية رفيعة المستوى منحتها قدرة عالية من الكفاءة التي ستؤهل المتخرجين لأداء مهامهم بكل ثقة واقتدار، خاصة في ميدان الابتكارات والبحوث العلمية الموجهة نحو التطبيقات العسكرية، داعيا المتخرجين إلى بذل أقصى المجهودات دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه وإستقراره.

واعتبر العميد سعال محمد المدرسة قلعة تكوينية عريقة، استطاعت أن تنمي روح الابتكار والمبادرة والتميز، حيث حرصت على التركيز لنجاح الطالب وتنمية رغبته في التعليم وتبادل المعرفة والعمل بروح الفريق والبيئة الصحية التي يوفرها هذا النهج.

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ثم أعطى اللواء سيدان علي ، موافقته على تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد البطل امحمد كربيش.