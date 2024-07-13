تخرج الدفعة الـ49 لضباط البحرية التجارية

تخرجت اليوم السبت دفعة جديدة من ضباط البحرية التجارية بالمدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل في تيبازة.

وأشرف على إحتفالية التخرج، وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، وشهدت حضور مسؤولين ومنتخبين وإطارات في قطاع النقل البحري.

كما تم تسليم شهادات النجاح للمتخرجين، إضافة إلى تكريم بعض من قدامى المدرسة من أساتذة ومدراء.

وضمت الدفعة التاسعة والأربعون، الموافق تخرجها للذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة، 77 طالبا برتبتي ماستر ومهندس دولة في الملاحة وميكانيك السفن، منهم 11 طالبة.

وأوضح زهانة في كلمة له بالمناسبة، أن التدريب الذي توفره المدرسة العليا الوطنية للبحرية، “تم تصميمه لمواجهة تحديات السلامة والأمن البحريين. وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة”.

وأشاد الوزير “بالدور الذي تلعبه المدرسة بتطوير الموارد البشرية عالية التأهيل من خلال التكوين للقطاع البحري والموانئ في الجزائر. وحتى لبعض الدول الأجنبية والعربية”.

وبلغ عدد المتخرجين من المدرسة 5486 طالبا منذ تأسيسها سنة 1974. من ضمنهم 175 طالبا من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 22 دولة.

وأبرز زهانة ضرورة وجود إطارات متخصصة في تطوير صناعة النقل البحري. مؤكدا “عزم الدولة على دعم القطاع ببرامج تحديث وتطوير متكامل”.

كما أكد الوزير ضرورة المرافقة الاقتصادية لقطاع النقل البحري والموانئ. “والتوفيق بين التنمية الاقتصادية وسلامة المجال البحري. وهذا بوضع استراتيجية متكاملة للقطاع”.

ودعا زهانة إلى “السهر على التطبيق الصارم لكل الاتفاقيات الدولية البحرية. للمحافظة على سلامة وأمن السفن الوطنية”.

بالإضافة إلى تعزيز القدرات المينائية فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم حركة السفن. وحماية البيئة البحرية والمساهمة في سلامة الملاحة البحرية بغرض منع الحوادث.