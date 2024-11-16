تخرج الدفعة الـ60 لأعوان الشرطة بالمدرسة التطبيقية للأمن بالبليدة

أشرف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، على حفل تخرج الدفعة الـ60 لأعوان الشرطة، بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد” بالصومعة بالبليدة.

وألقى مدير المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد”، مراقب الشرطة إيدير حبوش، كلمة ذكر فيها بأن حفل تخرج هذه الدفعة المتكونة من 695 طالبا من مدرسة الصومعة و274 طالبا من ملحقة مدرسة الشرطة المسيلة، يتزامن مع الاحتفال بسبعينية اندلاع الثورة التحريرية.

وأوضح ذات المسؤول، أن هاتين الدفعتين التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني “عبد الله محجوبي بومدين”، تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا طيلة 12شهرا.

كما تم تعزيز هذا التكوين بتربصات ميدانية بالمصالح الناشطة بأمن الولايات والوحدات الجمهورية للأمن وشرطة الحدود.

وفي ختام كلمته، دعا حبوش أفراد الدفعة المتخرجة إلى “تقديم مصلحة الوطن والسهر على تطبيق قوانين الجمهورية”.

وبعدما قام المتخرجون بأداء يمين الإخلاص، وتم تقليدهم الرتب وتسليم الشهادات للطلبة الأوائل حسب الترتيب الاستحقاقي.