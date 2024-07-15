تخرج الدفعة الـ9 بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، على حفل تخرج الدفعة التاسعة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي “محمد الصالح منتوري”.

ونوه الوزير، في كلمة له بالمناسبة ب”الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للتعليم والبحث والتكوين والتأطير للموارد البشرية. من أجل توفير مستمر للكفاءة والجودة التي تتطلبها مجالات التنمية الوطنية”.

وجدد التأكيد في هذا الاطار على ضرورة “مواكبة التحولات والتطورات في مجال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. للرفع من مستوى التكوين النوعي والمتخصص”.

وذكر أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، توفر أربعة تخصصات تخرج منها هذه السنة 81 طالبا بما في ذلك 7 طلاب من مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد.

داعيا الدفعة المتخرجة، التي حملت اسم المجاهد المرحوم, بوسنان بومنجل، إلى “المساهمة الفعالة. بالمبادرات التي من شأنها تعزيز دورهم الحيوي في رسم سياسات مستقبلية. تكون أكثر تطورا من خلال الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها”.

وثمن بن طالب الدعم الذي يوفره قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمدرسة في مجال التأطير والتكوين والتأهيل.

وفي ختام الحفل، تم تقديم شهادة شكر وعرفان إلى عائلة المجاهد الراحل بوسنان بومنجل. كما تم تكريم الطلبة المتفوقين في هذه الدفعة الحائزين على المراتب الأولى.