تخرج الدفعة 33 بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد “قضي بكير” بعين النعجة

تخرجت البيوم الإثنين الدفعة 33 بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد “قضي بكير” بعين النعجة والتي حملت اسم الشهيد “عابد طيب أحمد”.

حفل التخرج أشرف عليه اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

وبحضور اللواء عبد القادر بن جلول، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا إطارات سامية بالوزارة.

وشمل الدفعات التالية:

دفعة الممارسين المختصين في العلوم الطبية، الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة.

دفعة الطلبة الضباط العاملين، الحائزين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.