تخرج الدفعة 33 بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد “قضي بكير” بعين النعجة

الوطني
  • -
  • 0
تخرج الدفعة 33 بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد “قضي بكير” بعين النعجة
بقلم م . فيصل

تخرجت البيوم الإثنين الدفعة 33 بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد “قضي بكير” بعين النعجة والتي حملت اسم الشهيد “عابد طيب أحمد”.

حفل التخرج أشرف عليه اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

وبحضور اللواء عبد القادر بن جلول، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا إطارات سامية بالوزارة.

وشمل الدفعات التالية:

دفعة الممارسين المختصين في العلوم الطبية، الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة.

دفعة الطلبة الضباط العاملين، الحائزين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=872216

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com