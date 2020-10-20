 تخرج الدفعة 33 لأعوان إدارة السجون بتيارت

أشرف صباح اليوم الثلاثاء، مدير الموظفين والتكوين والشؤون الإجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون كممثل لوزير العدل حافظ الأختام على حفل تخرج الدفعة 33 لاعوان إعادة التربية بملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بقصر الشلالة بتيارت.

وقال مدير الملحقة “ح آيت لحاج ” ان عدد المتخرجين بلغ 311 عونا أنهوا فترة تربصهم في ظروف جيدة رغم جائحة وباء الكورونا بعد ان تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا طيلة مدة تكوينهم ودعاهم على وجوب الإلتزام بالقوانين خلال مشوراهم العملي.

ومن المنتظر ان يتم تعيينهم في اماكن عملهم عبر مختلف المؤسسات العقابية و خلال الحفل قدم المتخرجون الذين حملت دفعتهم اسم زميلهم الشهيد سيد علي بن طاهر استعراضات للفنون القتالة والعسكرية وكيفية مواجهة أي تمرد او شجار مفتعل داخل قاعات السجون.

وتم تكريم الطلبة الاوائل البالغ عدههم 8 طلبة حيث قدمت لهم شهادات و هدايا رمزية لتفوقهم و قد حضر حفل التخرج عدد من السلطات المدنية و العسكرية و الامينة لولاية تيارت.