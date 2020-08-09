تخرج تسعة دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال

أشرف قائد القوات البرية، اللواء عمار عثامنية، اليوم الأحد بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال الشهيد “جلول عبيدات” على حفل تخرج تسعة دفعات من الضباط وضباط الصف، حملت إسم الشهيد محفوظ أقرور.

وأفادت ” وأج” أن تخرج الضباط وضباط الصف جاء بعد فترة تكوين عالية المستوى في التعليم العسكري والتعليم العام التخصصي، وتم التخرج في أجواء عسكرية مميزة قبل الإلتحاق بوحداتهم و ينالون شرف العمل في صفوف الجيش الوطني الشعبي سبيل جيش التحرير الوطني.

وتشمل الدفعات المتخرجة من الدفعة 53 “دورة إتقان الضباط” و الدفعة 25 “دورة التطبيق للضباط الجامعيين” و الدفعة الثالثة ل”دورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة درجة ثانية مكونين”.

كما تتكون الدفعات المتخرجة من الدفعات 20 و 23 و 21 و 14 و 46 و 24 في شتى التخصصات الأخرى المتعلقة على وجه الخصوص بالأهلية العسكرية المهنية وهياكل أركان الدرجة الأولى والثانية والأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية و الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى و ثانية.

و جرت مراسيم حفل التخرج للموسم الدراسي 2019-2020 في أجواء عسكرية قام خلالها قائد القوات البرية اللواء عثامنية بتفتيش المربعات قبل ان يشرع المتخرجون في الاستعراض وسط انضباط و إحترافية عاليتين.

من جهتها تواصلت أجواء الإحتفال العسكري بأداء المتخرجين لقسم الشرف قبل أن يشرف قائد القوات البرية اللواء عثامنية رفقة إطارات الجيش الوطني الشعبي على تسليم الشهادات و تقليد الرتب للمتفوقين الأوائل ثم فسح المجال للاستعراض العسكري بعد أن سلمت الدفعة المتخرجة علم المدرسة للدفعة القادمة.

كما شكلت المناسبة فرصة لإقامة أبواب مفتوحة عرضت من خلالها تجهيزات ومعدات حربية خاصة بسلاح المشاة قبل أن يسدل الستار على حفل التخرج بتكريم خاص حظيت به عائلة الشهيد محفوظ أقرور، ابن منطقة أغبال باعالي غرب تيبازة الثورية.