تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران
أشرف العميد المدير المركزي للمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني، أمس الاربعاء،على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران، والتي حملت اسم الشهيد “زروقي لميلود”.
وفي بيان لوزارة الدفاع اليوم الخميس، فقد تمثلت هذه الدفعات في:الدفعة 2 لدروس القيادة والأركان، و الدفعة 74 لدروس الإتقان للضباط.
بالاضافة الى الدفعة 11 لدروس التخصص في الإدارة العسكرية، و الدفعة 19 لدورة التكوين الخاص، الى جانب الدفعة 12 للطلبة الضباط العاملين ليسانس نظام “LMD”.
كما استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة، ليقوم بعدها المدير المركزي للمعتمدية بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.
ليليها بعد ذلك استعراضات عسكرية، أداها المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية، عكست التنظيم المحكم، التنسيق الدقيق والانسجام التام.
و في ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد “زروقي لميلود” الذي حملت الدفعات المتخرجة اسمه.
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كما أشرف اليوم الثلاثاء، اللواء هوام عبد العزيز، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، على مراسم تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية
بالناحية العسكرية الأولى، والتي حملت إسم المجاهد المرحوم اللواء “لعودي عاشور”.
وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد تمثلت الدفعات المتخرجة تمثلت في: الدفعة 30 لدروس القيادة والأركان؛ و الدفعة (46) لدروس إتقان الضباط.
بالاضافة الى الدفعة 4 لدروس إتقان الضباط بالمراسلة، و الدفعة 13 للضباط العاملين تكوين التطبيق؛ و الدفعة (39) للطلبة الضباط العاملين.
كما استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش اللواء قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لمختلف التشكيلات المتخرجة.
وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين ليليها تسمية الدفعة،
ليستمر الحفل باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة وتميز بالدقة والانسجام.
كما قام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وفي ختام حفل التخرج، بتكريم عائلة المجاهد المرحوم اللواء “لعودي عاشور”.