تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

أشرف العميد المدير المركزي للمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني، أمس الاربعاء،على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران، والتي حملت اسم الشهيد “زروقي لميلود”.

وفي بيان لوزارة الدفاع اليوم الخميس، فقد تمثلت هذه الدفعات في:الدفعة 2 لدروس القيادة والأركان، و الدفعة 74 لدروس الإتقان للضباط.

بالاضافة الى الدفعة 11 لدروس التخصص في الإدارة العسكرية، و الدفعة 19 لدورة التكوين الخاص، الى جانب الدفعة 12 للطلبة الضباط العاملين ليسانس نظام “LMD”.

كما استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة، ليقوم بعدها المدير المركزي للمعتمدية بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.

ليليها بعد ذلك استعراضات عسكرية، أداها المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية، عكست التنظيم المحكم، التنسيق الدقيق والانسجام التام.

و في ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد “زروقي لميلود” الذي حملت الدفعات المتخرجة اسمه.

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