تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للإشارة بالقليعة بالناحية العسكرية الأولى

أشرف رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإشارة”المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف” بالقليعة بالناحية العسكرية الأولى والتي حملت إسم الشهيد “بلحاج أحمد”، وقد ضمت (12) دفعة في شتى الاختصاصات كالآتي:

الدفعة “33” لدورة القيادة والأركان “إشارة وأنظمة المعلومات”؛

الدفعة “15” لدورة القيادة والأركان “حرب إلكترونية”؛

الدفعة “83” لدورة الإتقان “إشارة وأنظمة المعلومات”؛

الدفعة “30” لدورة الإتقان “حرب إلكترونية”؛

الدفعة “11” لدورة الإتقان “منظومات الإعلام والقيادة”؛

الدفعة “27” لدورة التطبيق “مواصلات عسكرية”؛

الدفعة “57” لدورة التخصص “إشارة وأنظمة المعلومات”؛

الدفعة “09” لدورة التخصص في الحرب الإلكترونية شعبة “راديو”؛

الدفعة “11” لدورة التخصص “منظومات الإعلام والقيادة”؛

الدفعة “06” للتكوين الجامعي ما بعد التدرج “ماستر” اختصاص إلكترونيك وأنظمة الاتصالات؛

الدفعة “03” للتكوين الجامعي ما بعد التدرج “ماستر” اختصاص “أمن أنظمة المعلومات”؛

الدفعة “12” للتكوين الجامعي “LMD” اختصاص “إلكترونيك وإعلام الآلي”.

وافتتح الحفل بتفتيش الدفعات المتخرجة من طرف رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الوطني، ليتم بعدها أداء القسم، تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ليختتم الحفل بعروض في رياضة الكوكسول وكذا استعراض عسكري على أنغام الموسيقى العسكرية.

اثر ذلك تم تقديم عروض نموذجية لمشاريع نهاية التربص لضباط وطلبة متربصين في مختلف التخصصات، ليختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد.