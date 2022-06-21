تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية
أشرف اليوم الثلاثاء، اللواء هوام عبد العزيز، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، على مراسم تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية بالناحية العسكرية الأولى، والتي حملت إسم المجاهد المرحوم اللواء “لعودي عاشور”.
وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد تمثلت الدفعات المتخرجة تمثلت في: الدفعة 30 لدروس القيادة والأركان؛ و الدفعة (46) لدروس إتقان الضباط.
بالاضافة الى الدفعة 4 لدروس إتقان الضباط بالمراسلة، و الدفعة 13 للضباط العاملين تكوين التطبيق؛ و الدفعة (39) للطلبة الضباط العاملين.
كما استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش اللواء قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لمختلف التشكيلات المتخرجة.
وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين ليليها تسمية الدفعة، ليستمر الحفل باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة وتميز بالدقة والانسجام.
وفي ختام حفل التخرج ، قام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بتكريم عائلة المجاهد المرحوم اللواء “لعودي عاشور”.
طالع أيضا:
اللواء لعرابة يشرف على تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي
اللواء لعرابة يشرف على تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي
كما أشرف الأحد الماضي اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، على مراسم تخرج دفعات جديدة من مختلف تخصصات ومستويات التكوين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي” الشهيد جبار الطيب” بالناحية العسكرية الثانية.
وفي هذا السياق/ فقد حملت إسم الشهيد “عفيف بن عبد الله”، الدفعات المتخرجة التي تتكون من: الدفعة (35) من دورة القيادة والأركان، و الدفعة (102) دورة اتقان الضباط( الأفراد الملاحين)،
بالاضافة الى الدفعة (101) دورة اتقان الضباط ( الأفراد غير الملاحين). و الدفعة (52) للطلبة الضباط العاملين والتاسعة في إطار نظام “LMD”.
الى جانب الدفعة (08) للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص نقل؛ والدفعة الخامسة (06) للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص طائرة بدون طيار.
إضافة الى الدفعة الخامسة 6 للضباط العاملين المجندين على أساس شهادة التخصص”تكوين تطبيقي في علم الطيران”؛
كما استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة. وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.
ليختتم الحفل بتنفيذ استعراض جوي من طرف الطيارين، عكس المستوى الراقي الذي بلغه التكوين بالمدرسة.
كما تم في ختام الحفل تكريم عائلة الشهيد “عفيف بن عبد الله” من طرف قائد القوات الجوية.
طالع أيضا:
تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للإشارة بالقليعة بالناحية العسكرية الأولى
كما أشرف رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع الوطني، الأحد، على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإشارة ”المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف” بالقليعة بالناحية العسكرية الأولى. والتي حملت إسم الشهيد “بلحاج أحمد”، وقد ضمت (12) دفعة في شتى الاختصاصات كالآتي:
الدفعة “33” لدورة القيادة والأركان “إشارة وأنظمة المعلومات”، و الدفعة “15” لدورة القيادة والأركان “حرب إلكترونية”. و الدفعة “83” لدورة الإتقان “إشارة وأنظمة المعلومات”.