أشرف اليوم الثلاثاء، اللواء هوام عبد العزيز، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، على مراسم تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية بالناحية العسكرية الأولى، والتي حملت إسم المجاهد المرحوم اللواء “لعودي عاشور”.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد تمثلت الدفعات المتخرجة تمثلت في: الدفعة 30 لدروس القيادة والأركان؛ و الدفعة (46) لدروس إتقان الضباط.

بالاضافة الى الدفعة 4 لدروس إتقان الضباط بالمراسلة، و الدفعة 13 للضباط العاملين تكوين التطبيق؛ و الدفعة (39) للطلبة الضباط العاملين.

كما استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش اللواء قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لمختلف التشكيلات المتخرجة.

وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين ليليها تسمية الدفعة، ليستمر الحفل باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة وتميز بالدقة والانسجام.

وفي ختام حفل التخرج ، قام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بتكريم عائلة المجاهد المرحوم اللواء “لعودي عاشور”.

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