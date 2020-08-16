تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة

احتفلت اليوم ، المدرسة العليا للقوات الخاصة “خوجة مصطفى” المدعو”سي علي” ببسكرة، بتخرج دفعاتها الجديدة التي تيمّنت بحمل إسم الشهيد “زلوف عمر”.

الحفل في إطار سلسلة تخرج الدفعات من مختلف مدارس ومؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي بحضور السلطات العسكرية وإطارات المدرسة وكذا عائلة الشهيد إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية.

الحفل جرى تحت إشراف اللواء تلمساني عمر، قائد الناحية العسكرية الرابعة، وشمل تخرج الدفعة 50 دورة إتقان الضباط؛ الدفعة 25 لدورة تطبيق الضباط؛ الدفعة 22 دورة مدرب مظلي؛ الدفعة 30 لنيل الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية؛ الدفعة الأولى دورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية “مكونين”.

والدفعة 50 لنيل الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى؛ الدفعة 12 لنيل الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى “مكونين”؛ الدفعة 22 لنيل الأهلية العسكرية المهنية للتربية البدنية المختصة من الدرجة الثانية؛ الدفعة 23 لنيل الأهلية العسكرية المهنية للتربية البدنية المختصة من الدرجة الأولى؛ الدفعة 30 لنيل الشهادة المهنية العسكرية من الدرجة الثانية “جدد”؛ الدفعة 24 لنيل الشهادة المهنية العسكرية من الدرجة الثانية “منحدرين من الصف”.

في الختام تم تكريم عائلة الشهيد “زلوف عمر”.