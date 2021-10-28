تخرج دفعة جديدة للملازمين الأوائل للشرطة بسطيف

أشرف المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ، صبيحة يوم الخميس، بمدرسة تكوين ضباط الشرطة بسطيف على مراسم حفل تخرج دفعة للملازمين الأوائل للشرطة.

وتتكون الدفعة من 449 ملازم أول للشرطة “409 ذكور و40 إناث”.

وحضر المراسم، والي سطيف، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والعسكرية، وأعضاء من الأسرة الثورية، وفاعلين من المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام.

وأستهل الحفل بتفتيش الدفعة المتخرجة من قبل المدير العام للأمن الوطني، التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني المرحوم عميد الشرطة “بلعباس عبد الناصر” التابع قيد حياته لأمن ولاية باتنة.

وأوضح مدير المدرسة أن الدفعة المتخرجة تلقت معارف نظرية ومهارات تطبيقية، من خلال مناهج تكوينية تجسدت فيها المقاربات البيداغوجية الحديثة، مدعمة بتربصات ميدانية تهدف إلى تقريب المتربص من الوضعيات المهنية الحقيقية، في إطار منظومة من القواعد القانونية ومبادئ من أخلاقيات المهنة.

هذا وتم أداء يمين الإخلاص من قبل الدفعة المتخرجة وتقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة الأوائل، ليتم بعدها تقديم استعراضات خاصة بتشكيلات النظام المنظم، تقنيات وفنون الدفاع الذاتي وكيفيات التدخل لحماية المواطنين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم كل من عائلة المرحوم “أحمد لولو” الذي سميت باسمه مدرسة تكوين ضباط الشرطة بسطيف، وعائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم عميد الشرطة بلعباس عبد الناصر من طرف المدير العام للأمن الوطني.

وعلى هامش حفل التخرج، كان للمدير العام للأمن الوطني لقاء مع أفراد الدفعة المتخرجة، بحضور إطارات من ناحية الشرق، حيث هنأهم بالمناسبة وحثهم على العمل بكل تفان وإخلاص والسهر على سلامة المواطن وحماية الممتلكات، وأداء مهامهم في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام حقوق الانسان.

كما كان للمدير العام للأمن الوطني لقاء مع متقاعدي الأمن الوطني، حيث جدد لهم التزام المديرية العامة للأمن الوطني بالتكفل بهذه الفئة، لتكون جسر تواصل مع منتسبي الأمن الوطني خاصة الشباب، ليكونوا خير خلف لخير سلف.

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