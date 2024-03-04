تخرج دفعتين من ضباط و أعوان إعادة التربية بالقليعة

تخرجت يوم الإثنين، من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة (تيبازة)، دفعتان من ضباط و أعوان إعادة الإدماج في إحتفالية أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بحضور إطارات سامية في الدولة.

ويتعلق الأمر بالدفعة 28 لضباط إعادة التربية التي تضم 122 ضابط إعادة التربية منهم 26 نساء تلقوا فترة تكوين عالية. المستوى، فيما تشكلت الدفعة ال37 لأعوان إعادة التربية المتخرجون اليوم من 1327 عونا منهم 213 نساء.

و قال مدير المدرسة، العميد حجار محند واعلي، في كلمة ألقاها بالمناسبة أن المتخرجين مطالبون بأداء مهامهم “باحترافية و مهنية”. عند التحاقهم بمؤسساتهم، وأن عليهم العمل على تجسيد سياسة إعادة الإدماج “بفعالية و نجاعة” بعد سنة كاملة من التكوين.

مشيرا أن دفعة الضباط المتخرجة اليوم، تضم 101 ضابط للدفعة الثالثة للترقية على أساس الشهادة و 21 ضابطا رئيسيا. للدفعة الثانية على أساس الشهادة, وقد استفادت من دورات تدريبية واستقبال وفود أجنبية.

تواصلت مراسم حفل التخرج بتسمية الدفعتين، بعد تفتيش مربعات الطلبة من قبل وزير العدل حافظ الأختام.

حيث أطلق على دفعة الضباط اسم الراحل عبد الرزاق عميروش، الذي وافته المنية سنة 2021 متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. وكان قد التحق سنة 1991 بقطاع إدارة السجون و تدرج في سلم المسؤوليات عبر مختلف المؤسسات العقابية التي عمل بها. آخرها رئيس مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابية لبومرداس.

و حملت دفعة الأعوان اسم شهيد الواجب الراحل علي مطالبي الذي باغتته أياد الإجرام الهمجي شهر جوان من عام 2000. في حاجز مزيف بمنطقة موزاية بولاية البليدة بعد مسار ثري دام قرابة 19 سنة خدمة في قطاع إدارة السجون.

تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل

كما أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة إطارات سامية في الدولة، على تقليد الرتب و تسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل. عن كل دفعة، قبل أن تشرع الدفعتين في تقديم استعراضات رياضية و قتالية و فنية و عروض أخرى. في استعمال السلاح ومحاكاة عمليات تمرد داخل مؤسسات عقابية وكيفية التحكم في الوضع.

و أظهر طلبة المدرسة مهارات وتقنيات عالية من خلال عروضهم الافتراضية في كيفية السيطرة على مساجين خطيرين. حاولوا إثارة البلبلة و الفوضى داخل مؤسسة عقابية، و ذلك وفقا لمعايير دولية معمول بها في هذا الخصوص. أي باحترام صارم لحقوق الإنسان إثر خلال أي تدخل للسيطرة على سجين. وهو كما أوضح مدير المدرسة الهدف المنشود من تدريب الضباط و الأعوان على مثل هذا النوع من التمارين.

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