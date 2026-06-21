تخرج دفعتي ضباط الفرق وأعوان الرقابة للجمارك 2025-2026

انطلقت، صبيحة اليوم الأحد، فعاليات مراسم تخرج دفعتي ضباط الفرق وأعوان الرقابة للجمارك للموسم التكويني 2025-2026، بمدرسة الجمارك “الشهيد العقيد محمد عموري” بولاية باتنة.

وحسب مصالح الجمارك، جرت مراسم التخرج تحت إشراف اللواء المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش. وبحضور السلطات المدنية والعسكرية والأمنية للولاية، إلى جانب إطارات الجمارك الجزائرية.

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