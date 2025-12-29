تخرج ضباط رئيسين وضباط وأعوان إعادة التربية

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون القليعة على مراسم حفل تخرج دفعات الضباط الرئيسين، الضباط وأعوان إعادة التربية.

أوضح بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن الدفعات تضم 1672 طالباً متربصا منهم 55 ضابط رئيسي إعادة التربية و88 ضابط إعادة التربية. و1529 عون إعادة التربية تابعوا تكويناً لمدة 12 شهراً بالتناوب. بين الدراسات النظرية والأعمال التطبيقية.

واستفاد هؤلاء الطلبة -بحسب المصدر ذاته-من برنامج تكويني مكيّف بما يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون في إطار عصرنة التسيير الإداري والمالـي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية. للمحبوسين قصد تحضيرهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا ضمن المعايير الدولية لحماية واحترام حقوق الإنسان.