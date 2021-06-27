تخرج 10 دفعات جديدة بالمدرسة العليا للعتاد في الحراش

أشرف اللواء صديقي اسماعيل، المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للعتاد “المجاهد المرحوم الشيخ آمود بن المختار” بالحراش/ن.ع.1.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد تشرفت الدفعات المتخرجة بحمل اسم المجاهد البطل المرحوم “قرفي علي المدعو سي أحمد”، وشملت:

• الدفعة (37) لدروس القيادة والأركان؛

• الدفعة (78) لدروس إتقان الضباط؛

• الدفعة (05) لضباط الماستر نظام (ل.م.د)؛

• الدفعة (23) لدورة ضباط التخصص (التطبيق)؛

• الدفعة (11) للطلبة الضباط العاملين تكوين ليسانس (ل م د)؛

• الدفعة (13) للطلبة الضباط العاملين، تكوين خاص؛

• الدفعة (01) للتكوين العسكري القاعدي المشترك،

• الدفعة (48) للأهلية العسكرية المهنية الدرجة الثانية؛

• الدفعة (91) للأهلية العسكرية المهنية الدرجة الأولى؛

• الدفعة (48) للشهادة العسكرية المهنية الدرجة الثانية.

على هامش الحفل، أقيم معرض للوسائل البيداغوجية المتوفرة بالمدرسة، وتم عرض مشاريع أطروحات الضباط المتربصين، ليتم بعدها تكريم عائلة المجاهد المرحوم.