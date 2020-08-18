تخرج 10 دفعات من المدرسة العليا للعتاد في الحراش

أشرف اللواء صديقي اسماعيل، المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، على مراسم حفل تخرج 10 دفعات جديدة بالمدرسة العليا للعتاد “المجاهد المرحوم الشيخ آمود بن المختار” بالحراش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تشرفت الدفعات المتخرجة بحمل إسم الشهيد البطل “عليوي بلقاسم”.

وشملت الدفعة 36 لدروس القيادة والأركان والدفعة 76 لدروس إتقان الضباط والدفعة 4 لضباط الماستر نظام “ل.م.د”.

والدفعة 22 لدورة ضباط التخصص “التطبيق”، والدفعة 10 للطلبة الضباط العاملين لنيل شهادة ليسانس.

والدفعة 12 للطلبة الضباط العاملين، وتكوين خاص والدفعة 47 للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية والدفعة 3 للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية، ومكونين.

والدفعة 89 للأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى والدفعة 47 للطلبة ضباط الصف المتعاقدين لنيل الشهادة العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.

وعلى هامش الحفل وبعد تكريم عائلة الشهيد، أقيم معرض للوسائل البيداغوجية المتوفرة بالمدرسة، وتم عرض مشاريع أطروحات الضباط المتربصين.