تخرج 13 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة

أشرف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عمر تلمساني، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج 13 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد مصطفى خوجة ببسكرة.

وقام قائد الناحية العسكرية بتفتيش الدفعات المتخرجة والإشراف على مراسم القسم. وتكريم المتفوقين وتقليد الرتب وتسليم واستلام العلم وتسمية الدفعات باسم المجاهد المتوفى جيلالي صاولي.

وأبرز قائد المدرسة العميد إبراهيم قواسمية في كلمته بأن “هذه المناسبة التي تأتي تتويجا لنهاية تكوين إطارات الجيش الوطني الشعبي. تندرج ضمن مسعى الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش للتكوين والتعليم”.

وأشار إلى أن “الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عسكريا نظريا وتطبيقيا. يرتكز على أسس عصرية منحتهم درجة عالية من الكفاءة ستؤهلهم لتأدية مهامهم كقادة سرية و فصيلة و حظيرة و مدربين”.

وتميزت هذه السنة التكوينية بتخرج دفعات في “الإتقان ضباط” و”التطبيق ضباط”. و”التكوين القاعدي المشترك للضباط العاملين” إضافة إلى “الأهلية المهنية العسكرية (درجة 1 و 2).

و”الشهادة المهنية العسكرية” (درجة 2 من فئة الجدد والمنحدرين من الصف ) و”مدرب مظلي”. و”القفر الحر والعملياتي”. إلى جانب متخرجين بشهادات “الأهلية العسكرية للتربية البدنية المختصة” (درجة 1 و 2) و كذا ” الأهلية العسكرية ” (الدرجة 1 و 2) للمكونين.

كما تكفلت المدرسة خلال هذه السنة التكوينية بتربص في القفز المظلي لنيل شهادة الأهلية للكفاءة للقفز بالمظلات للعنصر النسوي لفائدة ضابطتين من الناحية العسكرية الرابعة. وكذا تكوين إطارات من دول صديقة وشقيقة.

وقد إختتمت مراسم حفل تخرج الدفعات بتكريم قائد الناحية العسكرية الرابعة لعائلة المجاهد جيلالي صاولي بقاعة التشريفات للمدرسة.