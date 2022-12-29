تخرج 177 عون شرطة في تمنراست

أشرف مدير التكوين مراقب الشرطة حساني فيصل، اليوم الخميس، بمدرسة الشرطة تمنراست، على مراسم حفل تخرج دفعة جديدة لأعوان الشرطة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، حضر حفل التخرج، الأمين العام للولاية والسلطات المدنية القضائية والعسكرية.

وحملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة “صوافي الصافي” الذي سقط شهيدا على إثر اعتداء إرهابي بتاريخ 20/08/ 1995.

وضمت الدفعة، 177 عون شرطة تلقوا تكوينا لمدة 12 شهرا.

هذا وعلى هامش الحفل، تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم “صوافي الصافي” من طرف ممثل المدير العام للأمن الوطني.