تخرج 237 عون شرطة بتمنراست

أشرف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب تمنراست، مراقب الشرطة سرير محمد، بمدرسة الشرطة بوغراري عبد الرحمان، على مراسم تخرج الدفعة الثالثة لأعوان الشرطة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

وحسب بيان للأمن الوطني، حضر مراسم حفل التخرج، والي الولاية، والسلطات المدنية القضائية والعسكرية. وإطارات الأمن الوطني وممثلي المجتمع المدني.

وحملت الدفعة إسم شهيد الواجب الوطني، حافظ الشرطة “صاولة صادق”، وضمت 237 عون شرطة.

وتم على هامش الحفل، تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني من طرف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب تمنراست.

كما تم تكريم عائلة المرحوم بوغراري عبد الرحمان الذي سميت بإسمه مدرسة الشرطة تمنراست.