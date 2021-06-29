تخرج 5 دفعات جديدة بمدرسة التخصص لطيران القتال

أشرف اللواء بوزوين محمد، رئيس أركان القوات الجوية، يوم أمس الإثنين، على مراسم تخرج دفعات جديدة بمدرسة التخصص لطيران القتال.”الشهيد بورويس محمد” بالناحية العسكرية الثانية.وحملت الدفعات المتخرجة من المدرسة إسم “الشهيد مغراوي التوهامي”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فد تمثلت هذه الدفعات في كل من الدفعة الخامسة لضباط دورة الاتقان.والدفعة التاسعة للضباط الطيارين المتربصين.والدفعة الثانية للأهلية المهنية العسكرية درجة الثانية.والدفعة الخامسة للأهلية المهنية العسكرية درجة الأولى.والدفعة الثانية لنخبة مغاوير الجو.وتم في نهاية الحفل تكريم عائلة الشهيد.