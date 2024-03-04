تخرج 676 عون شرطة بسيدي بلعباس

أشرف المفتش العام للمصالح مراقب عام للشرطة أرزقي حاج سعيد، اليوم الإثنين، على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 26 لأعوان الشرطة، بمدرسة الشرطة طيبي محمد بسيدي بلعباس.

وحسب بيان للأمن الوطني، حملت الدفعة، إسم شهيد الواجب الوطني، حافظ الشرطة “عون الشيخ”. الذي سقط شهيدا على إثر اعتداء إرهابي، بتاريخ 25 أكتوبر 1994 بإقليم بلدية عين فزة ولاية تلمسان.

وضمت الدفعة، 676 عون شرطة، تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف المجالات الشرطية والقانونية.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني، من طرف المفتش العام للمصالح ممثل المدير العام للأمن الوطني.