تخرج 8 دفعات بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية في سيدي بلعباس

أشرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول، اليوم الأحد، على مراسم تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2020-2021، بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية “الشهيد الدكتور يحي فارس” سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد حملت الدفعات المتخرجة إسم “المجاهد المرحوم لاليام مصطفى”، ليتم بعدها تقليد الرتب للطلبة الضباط المتخرجين وتوزيع الشهادات للطلبة المتفوقين.

وهذه هي الدفعات المتخرجة من المدرسة:

1- الدفعة العاشرة لضباط دورة الإتقان.

2- الدفعة التاسعة لضباط دورة التطبيق.

3- الدفعة الأولى من التكوين العسكري المشترك القاعدي للطلبة الضباط العاملين.

4- الدفعة الثامنة والعشرون لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية الدرجة الثانية اختصاص ممرض.

5- الدفعة التاسعة لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية الدرجة الثانية إختصاص إدارة الصحة.

6- الدفعة الواحد والثلاثون لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى اختصاص ممرض.

7- الدفعة التاسعة عشر لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى إختصاص إدارة الصحة.

8- الدفعة التاسعة لطلبة شهادة الأهلية العسكرية المهنية إختصاص إدارة الصحة.

وفي الأخير تم تكريم عائلة “المجاهد المرحوم لاليام مصطفى” من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول.