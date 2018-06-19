تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال 

أشرف، اليوم الثلاثاء، قائد القوات البرية للجيش الوطني الشعبي، اللواء أحسن طافر، على مراسم حفل تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف، بالمدرسة العليات للمشاة “الشهيد جلول عبيدات” بشرشال ولاية تيبازة.

الدفعات المتخرجة تتكون من الدفعة 49 دورة إتقان الضباط والدفعة 23 دورة التطبيق للضباط والدفعة الأولى لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة ثانية مكونين.

كما تشمل الدفعات المتخرجة الدفعات 17 و19 و21 و22 و42 و10 في شتى التخصصات الأخرى المتعلقة على وجه الخصوص بالأهلية العسكرية المهنية هياكل أركان الدرجة الأولى والثانية والأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى وثانية.

وقد جرت مراسم حفل تخرج هذه الدفعات التي أطلق عليها اسم الشهيد “محمد بوغنجة” تقديرا لتضحيات الأبطال بحضور إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي والأسرة الثورية والسلطات المدنية لولاية تيبازة إلى جانب عائلات العسكريين المتخرجين.