تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال

أشرف قائد القوات البرية، اللواء مصطفى سماعلي، اليوم الأربعاء، على مراسم حفل تخرج تسع دفعات جديدة من ضباط وضباط الصف للسنة الدراسية 2024/ 2025 بالمدرسة العليا للمشاة ” الشهيد جلول عبيدات” بشرشال (ولاية تيبازة).

تضم الدفعات الجديدة، التي تحمل اسم الشهيد البطل “عقون بن يوسف” المدعو “سي جلول”، الدفعة الـ63 لدورة شهادة دروس إتقان الضابط، الدفعة الـ30 لدورة شهادة تطبيق الضباط، الدفعة الـ24. لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية هياكل الأركان.

وتخرجت أيضا خلال هذه السنة الدراسية الدفعة الـ8 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية مكونين. الدفعة الـ28 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية، إضافة إلى الدفعة الـ26 لدورة الأهلية العسكرية المهنية. من الدرجة الأولى هياكل أركان.

كما تخرجت الدفعة الـ24 لدورة الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى مكونين، الدفعة الـ56 لدورة الأهلية العسكرية المهنية. من الدرجة الأولى. إلى جانب الدفعة الـ29 لدورة الشهادة العسكرية المهنية من الدرجة الثانية.

وتضم الدفعات الجديدة أيضا متخرجين من دولة فلسطين. جمهورية تونس و الجمهورية الموريتانية الإسلامية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد قائد المدرسة العليا للمشاة، اللواء الجيلالي ريح، أن هذه المؤسسة التكوينية التابعة للجيش الوطني الشعبي. التي تعتبر حاضنة للفكر العسكري النظري و التطبيقي. “واكبت كل ما هو جديد متجدد و مستجد من نظريات و مفاهيم العلوم العسكرية الحديثة وعقائد القتال. وفن القيادة و فنون الحرب الحديثة واستراتيجيتها لتأهيل قادة أكفاء قادرين على أداء مهامهم المستقبلية بكل كفاءة و اقتدار”.

ونوه اللواء الجيلالي ريح “بالعناية التي توليها قيادة القوات البرية للمدرسة التي تعد صرحا عتيدا لتخريج المقاتلين الماسكين بزمام العلم و المعرفة و سداد الأمر، متحكمين في معارف عصرهم و متشبعين بالقيم الأخلاقية”.