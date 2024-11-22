تخريب ثانوية في وهران.. لجنة تحقيق لمعاقبة الفاعلين

تحدث مدير التربية لولاية وهران، عبد القادر اوبلعيد، على حادثة الفيديو المتداول على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي، والذي يوثق إقدام تلاميذ على عمليات تخريب طالت يوم أمس ثانوية حميتو الحاج.

وقال المدير في تصريح للنهار اونلاين، أن الحادث معزول، ووقع للأسف داخل مؤسسة تربوية. حيث أنه وفور علمهم بذلك تم إيفاد لجنة من مديرية التربية مع مصالح الأمن والدائرة.

مضيفا أنه سيتم ارسال لجنة للتحقيق والتدقيق في أسباب هذه الواقعة. قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والردعية ضد المتسببين في هذه الحادثة.

فيما علمت النهار من خلية الإعلام والاتصال بذات المديرية أن مدير التربية لولاية وهران كان قد اوفد سابقا لجنة مختصة لاحتواء الوضع الناتج عن صراع كان قد تم تسجيله بذات المؤسسة التربوية. بين بعض الاساتذة ومديرة ثانوية حميتو الحاج. التي استفادت من عطلة مرضية قبل تجدد الصراع مجددا بعد عودتها العمل نهار امس.

للاشارة، تم أمس وحسب فيديوهات موثقة للحادثة تداولتها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، اقدام تلاميذ يدرسون بثانوية حميتو الحاج على رمي طاولات من علو بعض الأقسام. في تعدي واضح على حرم المؤسسة التربوية التي طالتها عمليات تخريب وتحطيم لتجهيزاتها المدرسية.