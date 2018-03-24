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تخريب وتكسير زجاج مقر “الأوبيجيي” بعين تموشنت بسبب كرة القدم

أخبار الجزائر
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تخريب وتكسير زجاج مقر “الأوبيجيي” بعين تموشنت بسبب كرة القدم مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

أقدم عدد من أشباه أنصار فريق شباب تموشنت، على تخريب وتكسير زجاج مقر ديوان الترقية و التسيير العقاري “أوببجيي”.

حيث أقدموا على رمي المقر  بالحجارة و ذلك عقب توقف المباراة التي جمعت فريقهم بفريق شبيبة تيارت.
و رغم التموقع البعيد لمقر “الأوبجيي” عن الملعب إلا أن ما طاله من أعمال التخريب جعل الكثيرين من عقلاء المنطقة يتساءلون

عن علاقة الإدارة بمباراة كرة القدم متأسفين في نفس الوقت على التصرفات الطائشة من بعض المناصرين.

خصوصا و أن النتائج كان بالامكان ان تصبح وخيمة لولا تواجد عمال “الأوبيجيي” في عطلتهم الأسبوعية بعيدا عن مكاتبهم التي طالها التخريب.


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