تخرّج 4 دفعات جديدة من المدرسة العليا البحرية

تخرّجت، اليوم الأحد، من المدرسة العليا البحرية المرحوم المجاهد اللواء محمد بوتيغان في تمنفوست بالعاصمة، 4 دفعات جديدة بعنوان السنة الدراسية 2019 – 2020.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أشرف على تخرّج الدفعات الجديدة التي حملت اسم شهيد الثورة التحريرية المجيدة “ورتال بشير”، قائد القوات البحرية، اللواء محمد العربي حولي.

وتتمثل الدفعات المتخرجة في الدفعة (28) لضبّاط دورة القيادة والأركان، والدفعة (34) لضبّاط دورة الإتقان وكذا الدفعة الرابعة لدورة ماستر تخصص اتصالات بحرية وميكانيك بحرية.

بالإضافة إلى الدفعة 35 من التكوين الأساسي الموافقة للدفعة العاشرة نظام (أل.أم .دي) في تخصصات علوم الملاحة البحرية، اتصالات وأنظمة الأسلحة، ميكانيك بحرية، تسيير وإدارة الشؤون البحرية وكذا المحافظة البحرية.

وتضم هذه الدفعات في صفوفها 4 أفراد من صنف الإناث وخمسة متربصين أجانب من جمهوريتي الكونغو والكاميرون.

وعقب تفتيش الدفعات المتخرّجة من طرف اللواء قائد القوات البحرية، ألقى قائد المدرسة العليا البحرية، اللواء عدنان الشريف، كلمة ذكّر فيها بالأهمية “الخاصة” التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمنظومة التكوين.

مضيفا بأنه تمّ وضع تحت تصرف المدرسة جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتكوين “نوعي”، منوّها بمستوى التكوين المحقق وحجم الجهود المبذولة لترقيته حتى “يستجيب للمتطلبات التكنولوجية الراهنة”.

وفي ختام كلمته، حثّ قائد المدرسة المتخرّجين على التحلي بالأخلاق الحسنة والمثل العليا أثناء تأدية مهامهم والتثبت بالقيم النبيلة لشهداء ثورة التحرير المجيدة، وأن يكونوا “خير ممثلين” للمجاهدين الأشاوس لجيش التحرير الوطني.

وبعدما أدّت الدفعات المتخرجة القَسم وتسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين، تم تسليم وتسلّم العلم بين الدفعة المتخرّجة والدفعة الصاعدة.

ووافق عقبها قائد القوات البحرية على تسمية الدفعة باسم الشهيد البطل “ورتال بشير”، ليختتم الحفل باستعراض عسكري أدّته الدفعات المتخرجة على وقع الموسيقى العسكرية.

كما قامت وحدات عائمة ووحدات الطيران البحري بتنفيذ تمرين استعراضي بعنوان “الإنقاذ في البحر”، مع تكريم بالمناسبة عائلة الشهيد ورتال بشير من طرف قائد القوات البحرية.