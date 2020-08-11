تخرّج 7 دفعات من المدرسة العليا للدرك الوطني في زرالدة

أشرف قائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، اليوم الثلاثاء، على حفل تخرّج 7 دفعات من المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد “مواز أمحمد” في زرالدة.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فقد تخرّجت 7 دفعات لضبّاط الدرك الوطني بالمدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد “مواز أمحمد” بزرالدة بالناحية العسكرية الأولى.

وقد تمّ حفل التخرّج بإشراف قائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، وبحضور سلطات عسكرية وعائلة الشهيد “فكاني يحيى” الذي تشرّفت الدفعات المتخرّجة بحمل اسمه.

وشملت الدفعات المتخرّجة كل من الدفعة 23 لدروس القيادة والأركان، الدفعة الخامسة لدروس القيادة والأركان تخصص إسناد والدفعة الـ 57 لدروس إتقان الضبّاط.

بالإضافة إلى الدفعة الأولى لدروس التخصصي للضبّاط، الدفعة الثالثة ماستر علوم جنائية، الدفعة 53 لدروس التخصص للطلبة الضبّاط، والدفعة الثانية للطلبة الضبّاط العاملين سنة ثالثة (ل.م.د) ليسانس تخصص “حقوق والأمن العمومي”.

هذا وقد تمّ في ختام حفل تخرّج الدفعات السبع تكريم عائلة الشهيد “فكاني يحيى”.