تخزين الحبوب واستقبال المحاصيل الزراعية..تعليمات صارمة من ولاة الجمهورية

يواصل السادة الولاة الإشراف المباشر والميداني على عمليات إنجاز ووضع حيز الخدمة لصوامع ومراكز تخزين الحبوب. بما يضمن مرافقة فعالة لموسم الحصاد وتأمين ظروف استقبال المحاصيل الزراعية في أحسن الظروف.

وتأتي زيارات الولاة تزامنًا مع انطلاق حملة الحصاد والدرس عبر مختلف ولايات الوطن، وفي سياق تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد. الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. المتعلقة بضرورة ضمان المتابعة الميدانية الدقيقة للمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بدعم القدرات الوطنية للتخزين.

وفي هذا الإطار، كثف الولاة زياراتهم التفقدية والخرجات الميدانية للوقوف على مدى جاهزية منشآت التخزين التي تم وضعها حيز الخدمة. ومتابعة نسق الأشغال بالمشاريع الجاري إنجازها. مع الحرص على رفع وتيرة الإنجاز، تذليل العراقيل الميدانية. وتعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستية لضمان الاستغلال الأمثل لهذه المنشآت الحيوية. بما يعكس التجند المتواصل لمصالح الدولة لمرافقة حملة الحصاد والدرس عبر مختلف مناطق الوطن. كما شدّدوا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمتدخلين. والسهر على ضمان التكفل الأمثل بالمحصول الوطني. من خلال توفير شروط التخزين والحفظ وفق المعايير المعتمدة، بما يساهم في تعزيز قدرات التخزين الوطنية، تحسين أداء شعبة الحبوب. وترسيخ مقومات الأمن الغذائي الوطني في إطار رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

