تخزين 106 ألف طن بطاطا.. إستيراد 11 ألف طن من اللحوم في رمضان

قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، أن وزارة التجارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على ضبط السوق بالمنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع.

وأشار مقراني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه و بالنسبة للمواد الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع على غرار البطاطا، البصل، والثوم ، فقد تم تخزين 106 ألف طن من مادة البطاطا لتفادي ندرة أو ارتفاع الأسعار في مرحلة عدم الإنتاج التي تتزامن مع شهر رمضان في مارس وأفريل. إلى جانب تخزين 30 ألف طن من البصل الجاف. وكذا نحو 10 آلاف طن من الثوم، سيتم تفريغها بالتدريج حسب وضعية السوق.

وأكد مقراني الانتهاء من إعداد الخريطة الوطنية لتوزيع حليب الأكياس المدعم المسوق بـ 25 دينارا. حيث تم رفع حصص الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن.

منح رخص لـ59 مستورد للحوم الحمراء

وبخصوص اللحوم كشف مقراني عن منح رخص لـ59 مستوردا للحوم الحمراء. و أكثر من 111 ألف طن مرتقب للاستيراد بأريحية تامة في الشهر الكريم .

من جهته أعلن الحاج دعاشي، مدير الدراسات والإستكشاف والإعلام الإقتصادي بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس، أنه وفيما يخص مادة اللحوم الحمراء والبيضاء ستكون متوفرة وفي متناول المواطن. وقال أن “أسعار اللحوم الحمراء لن تتجاوز 1200 دج طيلة السنة. خاصة وأن السلطات العمومية منحت امتيازات تحفيزية لفائدة مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وتمثلت في تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 05 بالمائة. وألغت الرسم الإضافي المقدر ب 70 بالمائة على اللحوم البيضاء. كما قامت أيضا باستثناء هذه المنتجات من رخصة التوطين البنكي لتسهيل وتقليص آجال الإستيراد من بلدان أميركا اللاتينية.