تخصصات جديدة بمعاهد التكوين المهني بتيسمسيلت

أدرجت مديرية التكوين المهني والتمهين بولاية تيسمسيلت تخصصات جديدة للمتربصين الجدد تحسبا لدورة فيفري 2018.

تتعلق التخصصات الجديدة بصيانة وتركيب أجهزة التبريد والتكييف، زراعة الخضروات وصيانة وتركيب عتاد الري محاسبة ومالية.

إضافة الى زراعة الكروم والكهرباء الصناعية.

وبحسب المديرية الولائية للتكوين المهني، فإن التخصصات الجديدة تتماشى وخصوصيات المنطقة الفلاحية ومتطلباتها.

وأضافت أن هذا التركيز جاء تنفيذا للسياسة العامة المنتهجة من طرف الحكومة في الدفع بالقطاع الفلاحي لأكثر إنتاجية.

وأشارت المديرية أنها سطرت برنامجا إعلاميا وتحسيسيا للتعريف بالمعهد والتخصصات والإمكانات البشرية والماديةالمسخرة للتكوين المهني.

يوفر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين،تربصا نظريا وتطبيقيا لأكثر من 700 فرد ضمن مختلف أنواع التكوين.

كما أن ذات المركز يوفر 31 تخصصا موزعا على 08 شعب مهنية في إطار البرامج التكوينية والتربصات التطبيقية.