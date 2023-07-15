تخصصات جديدة في الجامعات والمدارس العليا.. تعرف عليها

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن استحداث تخصصات جديدة في مختلف الميادين عبر الجامعات والمدارس العليا.

وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم أعلن الوزير عن إستحداث تخصصات تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر والإعلام الآلي الكمي.

وأوضح بداري في ندوة صحفية، عن استحداث مدارس عليا في الأنظمة المستقلة، علوم النانو، بالإضافة إلى إستحداث مدرسة عليا للأساتذة في العلوم التكنولوجيا بولاية سعيدة. كما ثمن بداري التكوين في الصيدلة عبر إستحداث مسار تكوين في الصيدلة الصناعية.

وأضاف الوزير استحداث تكوينات جديدة بقطاع التعليم العالي والأمر يتعلق بإنشاء مدرستين عليين في “الناتو تكنولوجي” و”الأنظمة المستقلة” بسيدي عبد الله.

كما أعلن الوزير عن استحداث تخصص لغة إنجليزية على مستوى بعض المدارس العليا للأساتذة، وأيضا 14 ملحقة تكوين تابعة لكلية الطب على مستوى 14مدينة جامعية.

وفي ذات الندوة قال الوزير انه سيتم إستحداث 5 نقاط تكوين في الصيدلة، و7 نقاط تكوين في علوم البيطرة و14 ملحقة جديدة في التكوين العيادي. بالإضافة إلى 42 نقطة تكوين مهندس في العلوم الفلاحية و3 نقاط تكوين في التعليم المشترك للمهندس في العلوم والتكنولوجيا.

كما اشار إلى إستحداث 4 نقاط تكوين في التعليم المشترك للمهندس في الإعلام الآلي و42 نقطة تكوين في المسارات المخصصة حصريا لحاملي شهادة البكالوريا شعبة تقني رياضي. وكذا 7 نقاط تكوين أستاذ تعليم ابتدائي في التربية البدنية والرياضية. و 8 نقاط تكوين جديدة للتحضير لأستاذ تعليم ابتدائي في اللغة الانجليزية. وأيضا 34 نقطة تكوين جديدة، من بينها 7 نقاط تكوين في ميدان العلوم والتكنولوجيا علوم المادة الرياضيات والاعلام الآلي، علوم الارض والكون الهندسة المعمارية عمران ومهن المدينة العلوم الانسانية والاجتماعية.