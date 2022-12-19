تخصصات جديدة في مدونة الشعب المهنية للتكوين المهني

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين، مرابي، أنه سيتم إثراء مدونة الشعب المهنية للقطاع بتخصصات جديدة. كما أوضح الوزير أنه “سيتم إثراء مدونة الشعب المهنية بتخصصات جديدة مع التركيز على تخفيض مدة التكوين تلبية لرغبة الشباب”. “للحصول على مهنة في مدة وجيزة وولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية من أوسع أبوابه”.

في حين، أسدى وزير التعليم العالي، تعليمات لإطارات وأساتذة القطاع بالولاية على أن تعمم على المستوى الوطني. لتفعيل وتطوير التكوين المهني بما يتماشى واحتياجات السوق والمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وأكد ميرابي أن قطاعه يعتبر “من أهم روافد التنمية الاقتصادية محليا ووطنيا”. “باعتباره خزان للموارد البشرية ذات الكفاءات في مختلف التخصصات والشعب المهنية التي تواكبها الرؤية الاقتصادية لرئيس الجمهورية”. “من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث الأمن الغذائي والطاقوي والمائي”.

ويسعى القطاع ضمن مخطط الحكومة -يضيف الوزير- إلى “جعل التكوين المهني وسيلة لترقية الشباب وتنمية الاقتصاد الوطني”. “باعتباره الطريق الأنجع إلى عالم المقاولاتية خاصة وأن هذا القطاع يخطو خطوات قوية ومتسارعة في مجال الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين”. “على غرار الاتفاقية الممضاة مؤخرا مع شركة “فيات” . والتي تم من خلالها الاتفاق الأولي على إدماج 188 متمهن من معهد التكوين المهني والتمهين للسانيا بوهران في هذه الشركة”.

وأشار الوزير إلى أن “الجزائر اليوم تطور اقتصادها ببناء منظومة رجال الأعمال الشباب والذين سيشكل التكوين المهني والمهن حجر الزاوية”. “في بناء مؤسساتهم المستقبلية خاصة وأن المنظومة المالية قادرة على مرافقة الشباب لكنها بحاجة للثقة في كفاءتهم”. “بحيث هذه الأخيرة جزء هام منها مرتبط بالتكوين ونعمل على توفيره لشبابنا”.