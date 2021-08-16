تخصيص أزيد من 1300 مليار سنتيم لتثـبيت أسعار السكر الأبيض والـزيت

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصـة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021. ووفق العدد 61 من ذات الجريدة وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يخصص من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره “000 .13.460.000 دج” مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة

وينص ذات المرسوم على تخصيص “000 .13.460.000 دج” في مساهمة الدولة في تثـبيت أسعار السكر الأبيض والـزيت الغـذائي العادي المكرر“.

كما ان كل من وزارتي المالية والتجارة وترقية الصادرات تتولى تنفيذ الصادرات.