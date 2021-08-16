إعــــلانات
الوطني

تخصيص أزيد من 1300 مليار سنتيم لتثـبيت أسعار السكر الأبيض والـزيت

بقلم النهار أونلاين
تخصيص أزيد من 1300 مليار سنتيم لتثـبيت أسعار السكر الأبيض والـزيت
  • 668
  • 0

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصـة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021. ووفق العدد 61 من ذات الجريدة وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا  يخصص من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره “000 .13.460.000 دج” مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة

وينص ذات المرسوم على تخصيص “000 .13.460.000 دج” في مساهمة الدولة في تثـبيت أسعار السكر الأبيض والـزيت الغـذائي العادي المكرر“.

كما ان كل من وزارتي المالية والتجارة وترقية الصادرات تتولى تنفيذ الصادرات.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973198
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات